Nfl: Denver e Kansas City a punteggio pieno

Non proprio una prova convincente quella di Denver, che in Colorado non riesce a prendere in mano una partita sulla carta senza storia fino al terzo touchdown di Knowshon Moreno. Non entusiasma Peyton Manning, che per la prima volta in stagione lancia sotto le 300 yard (per la precisione 295), ma il risultato per la banda di John Fox arriva lo stesso. All'Arrowhead Stadium, invece, Kansas City ospitava per la settima volta Oakland, e fino ad ora erano state solo sconfitte interne: gara ostica anche in quest'occasione, ma dopo il 7-7 del primo tempo i Raiders si sciolgono come neve al sole e i Chiefs trasformano i tre intercetti della ripresa in 17 punti, che risultano decisivi per la vittoria finale.

Le due sfide più attese del weekend si svolgevano però in Massachusetts e in Texas. Al Gillette Stadium di Foxboro i New England Patriots costringono i New Orleans Saints alla prima sconfitta stagionale: è Tom Brady a decidere a 5 secondi dalla fine una sfida al cardiopalma, battendo il traffico con un passaggio da 17 yard per Kenbrell Thompkins quando ormai i tifosi dei Patriots avevano smesso di crederci. All'At&T Stadium di Arlington, invece, i Dallas Cowboys hanno la meglio 31-16 dei Washington Redskins: è il receiver Dwayne Harris a fare la differenza e a garantire la terza vittoria stagionale per la franchigia di Tony Romo.

Questi gli altri risultati del week 6 di Nfl:

Baltimore-Green Bay 17-19

Buffalo-Cincinnati 24-27 dopo 1 supplementare

Cleveland-Detroit 17-31

Houston-Saint Louis 13-38

Minnesota-Carolina 10-35

New York Jets-Pittsburgh 6-19

Tampa Bay-Philadelphia 20-31

Seattle-Tennessee 20-13

San Francisco-Arizona 32-20