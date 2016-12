Nfl: disastro Manning, vincono i Bears

Non sembra avere fine il periodo nero che ha colpito i New York Giants: nella gara contro i Chicago Bears, che apriva la Week 6 di Nfl, la squadra di Coughlin paga una gestione scriteriata da parte del quarterback Eli Manning, fratello di Peyton. Il due volte Mvp del Superbowl termina il match del Soldier Field con un td pass per la ricezione in endzone di Rueben Randle, ma regala anche tre intercetti alla difesa dei Bears.