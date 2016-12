Mayweather è lo sportivo più ricco del 2013 con 66 milioni di euro

Il suo nome è Floyd come quello di suo padre ma tutti ormai lo chiamano Money, Money Mayweather. Il motivo è chiaro, ogni suo incontro porta nelle casse del pugile di Grand Rapids una pioggia di milioni. Non a caso la prestigiosa rivista americana Sport Illustrated ha attribuito a Floyd Mayweather junior la corona di sportivo più ricco del 2013 con i suoi 66, 3 milioni di euro di ricavi, di cui la metà guadagnati nella sola sfida del settembre scorso col messicano Alvarez.

Per Mayweather è una conferma sulla poltrona di sportivo più pagato del globo, dopo esser salito sul tetto del mondo nella classifica 2012. Nessuno al momento sembra in grado di avvicinarlo visto che la stella NBA LeBron James, segue il pugile del Michigan, a distanza siderale con i suoi 41,2 milioni di euro riconosciutigli dai Miami Heat. Quasi un basso profilo quello dei calciatori, rappresentati sul podio da David Beckham, gratificato nel 2013 con 35,3 milioni di euro anche nella stagione del suo ritiro dal calcio dopo il titolo conquistato col Paris Saint Germain. A proposito di football, quello americano è rappresentato in classifica dal Quarterback dei New Orleans Saints, Drew Brees con 34, 6 milioni.

A ruota Kobe Bryant, Roger Federer, Fernando Alonso e in coda, poveri tra i ricchi, i paperoni del calcio europeo, Cristiano Ronaldo e Leo Messi, addirittura fuori dalla top ten con i suoi 26 milioni di euro.