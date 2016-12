Nfl: volano i Denver Broncos

Ma partiamo dall'AT&T Stadium, dove un errore sul 48-48 del quarterback dei Cowboys, Tony Romo, regala a Peyton Manning (4 td pass per 414 yards percorse) ed ai Broncos la quinta vittoria in fila: a tempo scaduto è il calcio di 24 yard di Matt Prater a fissare il risultato sul 51-48 finale. Sempre grazie ad un kicker, Ryan Succop, Kansas City ha la meglio sui Tennessee Titans 26-17. Vittoria in trasferta anche per New Orleans: i Saints passano 26-18 contro i Chicago Bears. Splende il sole sulla costa ovest: i San Francisco 49ers schiantano 34-3 Houston, al Candlestick Park è già 21-0 all'intervallo, mentre tornano alla vittoria gli Oakland Raiders (27-17 ai San Diego Chargers), trascinati dai 2 touchdown per 221 yards di Terrelle Pryor, che torna in campo dopo la commozione cerebrale rimediata nel match della terza settimana giocato da Oakland contro i Broncos.

Serata difficile per Tom Brady ed i New England Patriots: l'Mvp dei Superbowl 2001 e 2003, dopo la prova monstre della settimana scorsa contro gli Atlanta Falcons, questa volta termina la gara con zero passaggi vincenti ed un intercettato. La difesa di Cincinnati concede solo 2 field goals ai Patriots, e così termina 13-6 a favore dei Bengals. Continua il momento nero per i New York Giants: quinta sconfitta in fila per Ely Manning e compagni, dominati 36-21 dai Philadelphia Eagles. Nonostante il fratellino di Peyton metta insieme 2 td pass e 334 yards, nel secondo e quarto periodo la difesa degli Eagles non concede punti ai vincitori del Superbowl 2011.

Questi gli altri risultati del week 5 di Nfl:

Green Bay Packers-Detroit Lions 22-9

St.Louis Rams-Jacksonville Jaguars 34-20

Miami Dolphins-Baltimora Ravens 23-26

Arizona Cardinals-Carolina Panthers 22-6

Cleveland Browns-Buffalo Bills 37-24