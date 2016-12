Magnini confessa: "Così ho riconquistato Federica"

Parla Filippo Magnini. E parla della sua Federica. Come l'ha riconquistata, che cosa sarà il loro futuro assieme, e anche il futuro agonistico di entrambi. E i suoi sogni: continuare ad alto livello in vasca; diventare papà, "un papà giovane" ; ed evitare che gli venga proposta, casomai qualcuno ci pensasse, la carica di allenatore, magari della Pellegrini: "Litigheremmo sempre, non sarò mai il suo allenatore".

''Diciamo che io mi sono dato parecchio da fare. Ho fatto molte mosse. E Federica me lo ha consentito. Se non ci fosse la volontà di entrambi, non saremmo qui''. Per la prima volta, Filippo Magnini racconta come ha riconquistato Federica Pellegrini. Lo fa in un'intervista al

settimanale 'Oggi', in edicola da domani.

Magnini nega che la crisi nel loro rapporto fosse stata causata da una rivalità tra numeri uno: ''Io non sono mai stato una primadonna e non soffro di invidia nei confronti di nessuno. Nel nostro rapporto io e lei siamo solo Filippo e Federica, non i campioni da copertina. Quella non è la nostra vita reale''.

Di se' Magnini dice: ''Sono un uomo sentimentale, estroverso e compagnone''. Parla anche delle sue passioni diverse dal nuoto: ''Amo la velocità e le auto, nel tempo libero mi piace cercare in Internet orologi vintage e auto d'epoca. Oppure giocare a poker texano''. Del suo futuro sportivo svela: ''Ho deciso che il mio allenatore sarà Matteo Giunta, mio cugino. Ha l'esperienza giusta e tra noi c'è un tale rapporto di rispetto che mi consentirà di confrontarmi con lui serenamente''. Alla domanda se gli piacerebbe allenare in futuro la Pellegrini, Magnini risponde con una risata: ''Non credo. Litigheremmo sempre perché siamo entrambi testardi''.

Ed a proposito di sentimenti confessa: ''Mi piacerebbe molto diventare papà ma non so se sarei pronto. Certo, vorrei essere un babbo giovane. Se avessi un bimbo tutto mio me lo godrei di brutto, come ha fatto mio padre con me... Credo nel matrimonio e mi piace l'idea della vita familiare. Arriver° al momento giusto''.