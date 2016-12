Roma-Milano, vertice olimpico

Giovedì i sindaci di Roma (Marino) e di Milano (Pisapia) incontreranno il presidente del Coni Malagò, per la candidatura italiana ai Giochi Olimpici del 2024. Il vertice, a Milano, per porre le basi di una candidatura unica, evitando corse parallele che sarebbero soltanto dannose. Al momento non ci sono preclusioni o preferenze. L'importante è arrivare a una scelta univoca per il 2017, quando si dovranno presentare al Cio le carte per una candidatura ufficiale.