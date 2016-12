Nfl: Patriots perfetti, Atlanta si arrende

Restano 4 le squadre a punteggio pieno dopo la quarta settimana di Nfl , in attesa del monday night che vedrà impegnati i Dolphins in casa dei Saints. Rimangono col 100 per cento di successi solo Seattle , (tirato successo 23-20 a Houston), New England (30-23 ad Atlanta), Denver (netto 52-20 contro Philadelphia) e Kansas City (31-7 ai derelitti Giants). Nella spettacolare cornice del Wembley Stadium di Londra, i Vikings stendono 34-27 Pittsburgh.

E' necessario l'overtime ai Seahawks per espugnare il Reliant Stadium di Houston e firmare così la prima partenza 4-0 nella storia della franchigia: è il calcio da 45 yard di Steve Hauschka a garantire il 3-0 di parziale che porta al risultato finale di 23-20. Nella sfida del Georgia Dome di Atlanta, un Tom Brady da 316 yard e 2 touchdown (miglior gara della sua stagione) doma la rimonta dei Falcons e sopperisce alle assenze per infortunio di altre due star come Rob Gronkowski e Danny Amendola: grande dimostrazione di forza dei Patriots, che stendono quella che veniva considerata come una delle favorite alla conquista del SuperBowl ad inizio stagione.

Non si ferma nemmeno la corsa dei Denver Broncos, spumeggianti a Mile High contro la malcapitata Philadelphia: ci pensa il solito Peyton Manning a sbrigare la pratica Eagles con una prova da 327 yard e 4 touchdown. Si giocava anche in Europa, con Pittsburgh e Minnesota chiamati a deliziare gli appassionati londinesi: finisce 34-27 per i Vikings, Ben Roethlisberger & co restano ancora a secco di vittorie in questa stagione. E stessa sorte tocca ai Giants, sconfitti 31-7 da Kansas City all'Arrowhead Stadium (Alex Smith in gran forma, 288 yard, 3 touchdown e 2 intercetti).

Questi gli altri risultati del week 4 di Nfl:

Buffalo-Baltimore 23-20

Cleveland-Cincinnati 17-6

Detroit-Chicago 40-32

Tampa Bay-Arizona 10-13

Jacksonville-Indiana 3-37

Tennesse-New York Jets 38-13

Oakland-Washington 14-24

San Diego-Dallas 30-21

Saint Louis-San Francisco 11-35