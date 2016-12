Nfl: i 49ers vincono in casa dei Rams

Dopo due sconfitte consecutive arriva la riscossa per i San Francisco 49ers che vincono nettamente 35-11 sul campo dei St. Louis Rams nell'anticipo della 4.a settimana del campionato Nfl. Sotto 3-0 a fine primo quarto, i vice campioni in carica si rialzano nel secondo periodo quando Anquan Boldin si inventa una ricezione spettacolare su lancio del quarterback Kaepernick, riesce a restare con i piedi dentro il campo e porta il pallone in meta per il 7-3.

Prima dell'intervallo i 49ers allungano: Donte Whitner intercetta un lancio di Sam Bradford e nel drive successivo arriva la corsa da 34 yards di Frank Gore che realizza il touchdown del 14-3. Nel terzo periodo San Francisco ipoteca il successo con un'altra meta, quella del 21-3. Questa volta il bersaglio di Kaepernick è il tight end Vernon Davis che riceve in endzone e festeggia il ritorno in campo dopo l'infortunio. Nell'ultimo quarto, sotto 28-3, i Rams hanno un sussulto e accorciano con il td di Kendricks su lancio di Bradford per il 28-11 (con trasformazione da 2 punti) ma subito dopo arriva la meta di Hunter su corsa per i 49ers che fissa il punteggio sul 35-11. Nel prossimo turno St. Louis riceverà i Jaguars mentre i 49ers ospiteranno i Texans.