Nfl: i Broncos volano, Raiders battuti

Si è preso il monday night portando i suoi a punteggio pieno dopo la terza settimana di Nfl. Con una grande prestazione Peyton Manning ha guidato i Denver Broncos alla vittoria contro gli Oakland Raiders: 37-21 per i padroni di casa, che si portano a tre successi in altrettante gare. Per il quarterback dei Broncos il match si è chiuso con 374 yard e tre touchdown: un inizio di stagione strepitoso, coronato dal record di touchdown, 12, nelle prime tre partite. Vittoria netta e senza troppe difficoltà per i Broncos, che stanno dimostrando un'ottima condizione di forma e grande compattezza, soprattutto difensiva: 127-71 il totale di questa stagione per Denver. Su tutti sorprende proprio Manning, che nonostante i 37 anni suonati, si sta proponendo come grande protagonista: il primato nei touchdown lo conferma, andando a battere quello stabilito da Tom Brady nel 2011, quando si fermò a 11.