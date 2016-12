Nfl: Bears perfetti, stesi anche gli Steelers

Sei le squadre a punteggio pieno dopo la terza settimana di Nfl: Chicago, New Orleans, Seattle, New England, Miami e Kansas City vincono ancora e mantengono il numero 0 alla voce sconfitte. Impressiona soprattutto la prova di forza dei Bears all'Heinz Field di Pittsburgh: contro gli Steelers finisce 40-23, un successo favorito dalla grande prova del quarterback Ben Roethlisberger (406 yards, 2 touchdown e 2 intercetti).

Netto anche il predominio dei Seahawks al CenturyLink Field contro Jacksonville: Russell Wilson lancia per 4 touchdown ed è protagonista della vittoria 45-17 sui Jaguars. Non si ferma nemmeno la corsa di Patriots (23-3 contro Tampa Bay), Saints (31-7 sui Cardinals), Dolphins (27-23 ai Falcons) e Kansas City (26-16 a Philadelphia). Si portano a due vittorie i Baltimore Ravens, che sconfiggono 30-9 i Texans e dimostrano di essersi riportati in carreggiata dopo la sconfitta all'esordio contro i Broncos (impegnati nel monday night contro Oakland). Crisi nera, invece, per i Giants, umiliati 38-0 a Charlotte dai Panthers: sono 3 sconfitte in altrettante gare. I 49ers si fanno invece battere al Candlestick Park da Indiana: 27-7 il punteggio in favore dei Colts, con un Andrew Luck scatenato al cospetto del suo allenatore di college Jim Harbaugh.

Questi tutti i risultati della terza settimana:

Cincinnati-Green Bay 34-30

Dallas-Saint Louis 31-7

Tennesse-San Diego 20-17

Minnesota-Cleveland 27-31

New England-Tampa Bay 23-3

New Orleans-Arizona 31-7

Washington-Detroit 20-27

Carolina-New York Giants 38-0

Baltimore-Houston 30-9

Miami-Atlanta 27-23

New York Jets-Buffalo 27-20

San Francisco-Indiana 7-27

Seattle-Jacksonville 45-17

Pittsburgh-Chicago 23-40

Philadelphia-Kansas City 16-26