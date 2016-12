Nfl: super Bengals, Steelers ancora ko

I Cincinnati Bengals riscattano la sconfitta del debutto contro i Chicago Bears piegando fra le mura amiche i Pittsburgh Steelers per 20-10 nel Monday Night della seconda settimana del campionato Nfl. Per i campioni 2008 si tratta invece della seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro i Titans nell'opening game. La gara del Paul Brown Stadium non è troppo spettacolare ma ha un grande protagonista in Giovani Bernard, running back dei Bengals: è lui a firmare il touchdown del 7-3 sul finire del primo quarto con una corsa da 7 yards e poi a ripetersi a metà terzo quarto con un'altra meta, quella decisiva, per il 17-10, questa volta ricevendo un lancio da 27 yards del quarterback Andy Dalton.

Prima di andare all'intervallo Pittsburgh riesce a trovare il pareggio sul 10-10 con un touchdown di Roethlisberger per Moye ma nella ripresa gli Steelers rimbalzano sempre contro la difesa di Cincinnati che recupera anche due palloni con l'intercetto di Nelson e il fumble ricoperto da Adam 'Pacman' Jones. A chiudere il discorso per i Bengals è un field goal di Nugent da 25 yards che fissa il punteggio sul 20-10 finale. Nel prossimo turno Bengals-Packers e Steelers-Bears.