NFL: a Seattle la supersfida contro i 49ers

La seconda giornata di Nfl lancia a punteggio pieno otto squadre: 100% di vittorie per Chicago, New Orleans, Seattle, New England, Miami, Houston, Denver e Kansas City. La sfida della settimana tra Seahawks e 49ers viene vinta 29-3 da Seattle: difese al comando per gran parte della gara e i due giovani quarterback Kaepernick e Wilson in ombra, poi Marshawn Lynch lancia i Seahawks con 3 touchdown e regala la vittoria al pubblico del CenturyLink Field.