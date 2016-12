Gara di offshore: scontro tra due motoscafi, morto il pilota Paolo Zantelli

Finisce in tragedia una gara di offshore all'Idroscalo di Segrate (Milano). Un pilota di 48 anni, Paolo Zantelli, è morto in seguito allo scontro con un altro motoscafo nel quale aveva riportato un forte trauma toracico e l'arresto cardiaco. Trasportato con l'elisoccorso prima all'ospedale San Raffaele e poi al Niguarda, Zantelli, campione italiano in carica della "Formula 2" e secondo nel Mondiale di motonautica, non ce l'ha fatta.