"Sport Zone" al via dal 16 settembre su Italia 2

Dal 16 settembre 2013 , tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 13.40, su Mediaset Italia 2 prende il via “Sport Zone” , una nuova striscia quotidiana interamente dedicata allo sport e curata dalla redazione di Sportmediaset . Champions ed Europa League , i grandi match di rugby ed Nfl , fino alle più belle sfide di Motomondiale e Superbike . Di seguito la programmazione di una settimana tipo di “Sport Zone”:

Lunedì: differita di un match di rugby della “Rabodirect PRO12” (ex Celtic League), con particolare attenzione alle due squadre italiane impegnate nella competizione, Benetton e Zebre, e agli incontri dei più importanti club stranieri

Inoltre, nelle settimane prive di coppe europee, la programmazione varierà in questo modo: mercoledì sarà riproposto il match di rugby della squadra italiana trasmesso già in diretta su Italia 2 durante il weekend, giovedì la partita di Nfl trasmessa già in diretta su Italia 2 la domenica precedente, mentre venerdì toccherà alla diretta delle prove del Motomondiale e alle repliche delle più belle gare di MotoGP e Superbike.