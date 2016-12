Thomas Bach è il nuovo presidente del CIO. A Buenos Aires, al termine della giornata di lavori conclusiva della 125° Assemblea del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, l'ex schermidore tedesco è stato eletto successore del belga Jacques Rogge, giunto al termine del suo mandato dopo dodici anni di presidenza.

Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico tedesco ed ex campione olimpico di scherma; ha battuto la concorrenza degli altri 5 candidati: l'ucraino Sergey Bubka, campione olimpico e primatista mondiale del salto con l'asta; il portoricano Richard Carrión, Presidente della Commissione Finanza del CIO; il singaporiano Ser Miang Ng, ex Vice-Presidente della Federazione Internazionale di Vela; lo svizzero Denis Oswald, Presidente della FISA (Federazione Internazionale di Canottaggio) e Ching-Kuo Wu di Taipei, Presidente dell'AIBA, l'Associazione Mondiale della Boxe.