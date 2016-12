Nfl: debutto ok per 49ers e Cowboys

Dopo l'incredibile vittoria dei Denver Broncos sui Baltimore Ravens nell'opening game, trascinati da un maestoso Payton Manning, sono arrivate le risposte delle altre big nella prima giornata della stagione 2013-2014 di Nfl. I San Francisco 49ers, reduci dalla sconfitta nel Superbowl, battono 34-28 i Green Bay Packers con una straordinaria prova del quarterback Kaepernick (412 yards lanciate e 3 touchdown) e del ricevitore Boldin, strappato proprio ai Ravens. Tony Romo vince il duello diretto con Eli Manning e porta i Dallas Cowboys al successo per 36-31 contro i New York Giants. Soffrono ma vincono i New England Patriots che passano 23-21 sul campo dei Buffalo Bills con un field goal a tempo scaduto di Gostkovski. Gli Indianapolis Colts si salvano 21-17 contro gli Oakland Raiders, sorprendenti, trascinati dal qb Pryor (217 yards lanciate e 112 corse). I New Orleans Saints vincono 23-17 contro gli Atlanta Falcons la sfida forse più equilibrata di giornata: ottimo Brees con 357 tards lanciate. Successo travolgente per i Kansas City Chiefs, 28-2 sui derelitti Jacksonville Jaguars. Scintillante debutto per Reggie Bush che, con 90 yards corse, 101 su ricezione e un touchdown, trascina i Detroit Lions alla vittoria 34-24 sui Minnesota Vikings.