Nfl: Peyton Manning da record contro i Ravens

Un Peyton Manning da record guida i Denver Broncos al successo sui Ravens campioni in carica, battuti 49-27 nella giornata inaugurale della Nfl . Il quarterback dei Broncos è stato protagonista di una prestazione da urlo, in cui ha messo a referto ben sette passaggi poi convertiti in touch down, eguagliando così il record della lega. Un'impresa che non riusciva da 44 anni: l'ultimo a farcela, nel 1969, era stato Joe Kapp, quarterback dei Minnesota Vikings.

LA PROGRAMMAZIONE DI ITALIA 2 SULL'NFL

A partire da sabato 7 settembre 2013, Mediaset Italia 2 trasmetterà in esclusiva in chiaro la stagione 2013/14 del campionato di football americano dell’NFL (National Football League), una delle discipline più seguite in America e che negli ultimi anni sta varcando i confini statunitensi, appassionando gli sportivi di tutto il mondo.

Si comincia con la Regular Season, che vede ai nastri di partenza 32 squadre suddivise in due conference e che si chiuderà con i playoff. Dai playoff, 12 team totali, usciranno i nomi delle due finaliste per ogni conference: chi si aggiudicherà questa finale accederà di diritto alla finalissima, il Superbowl, uno degli eventi più attesi e scenografici nel mondo dello sport.

Italia 2 seguirà tutta la stagione, dalla Regular Season al Superbowl, e garantirà la visione di due match settimanali: la diretta della migliore partita domenicale e, dal 17 settembre, la differita al martedì del Monday Night, la sfida più importante e seguita di ogni turno di campionato. Inoltre, sempre in chiaro, ogni venerdì sarà trasmesso il magazine ufficiale dell’NFL, con le immagini più spettacolari, le statistiche e le interviste ai protagonisti della settimana di football americano.

L’esordio è previsto per sabato 7 settembre, alle ore 15.50, con la differita del match tra i detentori del titolo dei Baltimora Ravens e i Denver Broncos; mentre domenica 8, in diretta alle ore 19.00, sarà trasmessa la sfida New Orleans Saints-Atlanta Falcons.

In telecronaca, si alterneranno Guido Bagatta e i giornalisti di Sportmediaset Gabriele Cattaneo e Federico Mastria.