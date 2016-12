Pugilato in lutto, è morto Tommy Morrison

Pugilato in lutto. Tommy Morrison, ex campione del mondo dei pesi massimi Wbo, è morto in un ospedale del Nebraska all'età di 44 anni. Ancora da chiarire le cause del decesso. Morrison, famoso anche per aver recitato nel 1990 in Rocky V accanto a Sylvester Stallone nei panni di "Tommy Machine Gunn", nel 1993 divenne campione Wbo dopo aver battuto George Foreman ai punti e poi perse il titolo contro Lennox Lewis nel 1995.