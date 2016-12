Olimpiadi: Washington si candida per i Giochi 2024

Washington si candida a ospitare le Olimpiadi del 2024. Lo ha annunciato il comitato organizzatore della candidatura, presentando il suo sito internet (www.dc2024.org). Il Presidente degli organizzatori, Bob Sweeney, ha ricordato che Washington "è l'unica fra le grandi capitali che non ha mai ospitato i Giochi". Washington si era già candidata per i Giochi 2012 con Baltimora, ma il comitato olimpico nazionale preferì proporre New York.