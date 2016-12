Boxe, Tyson shock: "Dipendente da droga e alcol"

Tyson ha ammesso di assumere abitualmente sostanze, ma di essere speranzoso di riuscire finalmente a uscirne: "In sei giorni non ho bevuto o preso droghe e per me questo è un miracolo". "Ho mentito a tutti gli altri, che ancora pensano io sia sobrio - ha concluso l'ex pugile -. Ma non lo sono. Questo è il mio sesto giorno. Non farò più uso di sostanze".