Coppa America: New Zealand si ritira, Luna Rossa pareggia

Il ritiro di Emirates Team New Zealand a causa di problemi meccanici ha consentito a Luna Rossa di aggiudicarsi il primo punto nella finale della Louis Vuitton Cup, la competizione che designerà la sfidante di Oracle per l'America's Cup. Dopo la vittoria nella prima regata nonostante due uomini in mare, l'equipaggio neozelandese è stato costretto al ritiro mentre era al comando a causa della rottura del sistema idraulico che controlla la deriva.