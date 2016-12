I Kiss comprano una squadra di football

I Kiss diventano presidenti di una squadra di football. Quello che sembrerebbe l'inizio del copione di un film è invece l'ultima trovata della band statunitense. Gene Simmons, Paul Stanley e compagni hanno infatti comprato il franchise di una squadra dell'Arena Football League (campionato a otto giocatori indoor), di base ad Anaheim, che scenderà in campo sotto il nome L.A. Kiss.

Proprio il bassista della band ha voluto rilasciare le prime dichiarazioni sull'affare: “Andare a vedere gli L.A. Kiss nel 2014 sarà come venire a un nostro concerto. Non mancheranno il thrilling, l'azione e i momenti da batticuore”, dice Simmons. Nel corso di un'intervista a Usa Today, i Kiss hanno voluto sgombrare il campo da eventuali equivoci sulla serietà del progetto: “Metteremo grande attenzione nei dettagli, in modo che la gente non pensi che si tratti di una rock band con gli elmetti. Sarà football vero e – concludono Simmons e Stanley – una bella cosa per questo gioco”.