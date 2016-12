Mondiali scherma: fioretto maschile d'oro

Il fioretto italiano è d'oro. Dopo il Dream team, anche la squadra maschile ha vinto la medaglia più pregiata ai Mondiali di scherma a Budapest . Andrea Baldini, Andrea Cassarà, Giorgio Avola e Valerio Aspromonte (riserva nella finale), hanno conquistato il titolo battendo 45-33 gli Stati Uniti d'America. Niente podio per la sciabola femminile. Le azzurre hanno perso 45-30 la finalina per il bronzo contro gli Stati Uniti.

Cavalcata vincente per ragazzi del Commissario tecnico, Andrea Cipressa. Giornata super con le vittorie contro Repubblica Ceca (45-26), Gran Bretagna (45-33), Russia e infine Stati Uniti. In semifinale la sfida thrilling con i russi. Un assalto dalle mille emozioni che ha visto l'Italia in vantaggio per tre/quarti del match, prima della rimonta russa e del sorpasso. A chiudere i conti è stato l'ultimo frazionista, Andrea Baldini, che a 49 secondi dalla fine del match si trovava dinanzi un segnapunti che mostrava un 43-41 in favore della Russia. L'azzurro ha tirato fuori tutta la sua classe, riprendendo il punteggio, sino al 44-44 dove è stato bravo a concludere per il 45-44.

Poi finale senza storia con gli azzurri sempre avanti a guardare dall'alto in basso gli statunitensi. Gli uomini non hanno fallito e hanno risposto alla grande all'oro delle donne italiane di due giorni fa. Il fioretto parla italiano ed è sempre oro.

Le azzurre, allenate dal Commissario tecnico Giovanni Sirovich, hanno superato Messico (45-27)e Polonia (45-41), prima di arrendersi in semifinale al cospetto dell'Ucraina (45-34) della campionessa del Mondo Olga Kharlan e agli Stati Uniti nella finalina. Il quartetto guidato dalla neo medaglia di bronzo Irene Vecchi e composto da Rossella Gregorio, Livia Stagni e Lucrezia Sinigaglia non ha potuto niente.