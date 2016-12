Golf, Pga Championship: il titolo è di Jason Dufner

Jason Dufner ha vinto il 95° Us Pga Championship, quarto e ultimo major stagionale, che si è svolto all’East Course (yards 7.163, par 70) dell’Oak Hill CC, a Rochester nello stato di New York. Il 36enne americano, leader al termine del secondo giro dopo uno straordinario 63 e secondo dietro a Jim Furyk all'inizio dell'ultima tornata, ha effettuato il sorpasso con tre birdies nelle prime 10 buche e poi ha controllato fino alla fine, permettendosi due bogey alla 17 e alla 18 e chiudendo il giro in 68 colpi per un totale di 270, 10 sotto il par. Per Dufner è il primo successo della carriera in un major, dopo il secondo posto dietro Keegan Bradley nello Us Pga 2011. Secondo si è piazzato Jim Furyk che, dopo essere partito nell'ultimo giro in testa con un colpo di margine su Dufner, ha dovuto arrendersi e ha chiuso in 71, uno sopra il par, per un totale di 272. Sul podio lo svedese Henrik Stenson mentre ai piedi del podio si è piazzato il connazionale Jonas Blixt: entrambi hanno chiuso il quarto giro in par (70) per un totale di 273 e 274 colpi rispettivamente. Quinti a pari merito Scott Piercy, il migliore nell'ultimo giro con 65 e bravo a rimontare dalla 16esima piazza, e l'australiano Adam Scott con 275. Ottavo con 277, alla pari di Jason Day, Zach e Justin Johnson, è arrivato il nordirlandese Rory McIlroy, campione nel 2012. Indietro gli italiani. Francesco Molinari nel quarto giro ha chiuso in 73 (+3) per un totale di 283 colpi, passando dalla 21esima alla 33esima posizione. E' crollato Matteo Manassero: il giovane talento veronese ha girato in 77, ha chiuso con 292 colpi totali ed è passato dalla 52esima alla 72esima posizione. Piccola rimonta finale di Tiger Woods che ha chiuso 40esimo con 284 mentre è naufragato Phil Mickelson, 72° come Manassero.