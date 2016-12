Scherma, la spada ci lascia senza medaglie

Insomma, una penultima giornata amara per l'Italia. Tra le donne il quartetto azzurro viene beffato al minuto supplementare dalla Russia che va in semifinale. Tanto il rammarico per le azzurre che hanno subito la rimonta delle avversarie nei tre match conclusivi dopo essere state in vantaggio anche di quattro stoccate a metà assalto. Nel primo turno, le ragazze del ct Sandro Cuomo avevano sconfitto per 45-27 la Finlandia e successivamente, nel tabellone delle 16 squadre, aveva avuto la meglio sulla Germania col punteggio di 38-26. Nella prova maschile la squadra tricolore viene fermata dalla Francia nell'assalto valido per accedere in semifinale. Dopo aver superato il Giappone per 45-34 nel primo turno di giornata ed il Kirghizistan nel turno delle 16, col punteggio di 45-38, Pizzo, Tagliariol, Confalonieri e Garozzo hanno trovato sul loro percorso la formazione transalpaina che non si è fatta intimorire dall'ottima rimonta degli azzurri conclusa negli ultimi parziali. I francesi infatti nell'assalto conclusivo infatti sono stati capaci di riportarsi in vantaggio sino al definitivo 45-40.