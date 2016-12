Scherma, Mondiali: il Dream Team è d'oro

Gioie e dolori, dunque. Le prime sono colorate di "rosa" e arrivano da una squadra che si è guadagnata col tempo un soprannome corroborato dalle imprese del campo. Il Dream Team è una macchina perfetta. La Francia non può nulla e si arrende in poco tempo, lprima a Corea del Sud aveva fatto poca strada ed era stata travolta in un amen. Proprio come era successo ai quarti con la Cina e ancora prima col Brasile. Tutti al tappeto. Tutti dominati.



Molto più combattuta, e dall'esito purtroppo di segno opposto, la sfida tra gli azzurri della sciabola e la Bielorussia. Il 45-43 finale è una sorta di vendetta per i quarti dei Giochi di Londra 2012. Allora fu l'Italia ad avere la meglio. Un anno più tardi, ecco la rivincita. Colta dai bielorussi sul filo di lana, nonostante un prodigioso recupero azzurro firmato da Montano, che quasi completa la remuntada arrivando sul 43-43.Il colpo di reni finale, però, non arriva e Buikevich piazza le stoccate della staffa. L'Italia paga anche la giornata "no" di Occhiuzzi. Uomini fuori dal podio. Non succedeva da cinque anni a questa parte.