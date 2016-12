Mondiali di scherma, Aspromonte e Vecchi di bronzo

Dopo una cavalcata entusiasmante in cui ha eliminato l'ungherese Szabados (15-8), l'egiziano Ayad (15-10), lo statunitense Alexander Massialas (15-14) e il cinese di Hong Kong Siu Lun Cheung (15-6), il 26enne romano si è arreso in semifinale allo statunitense Miles Chamley-Watson, che si è imposto 15-9.

Per Aspromonte si tratta della seconda medaglia iridata in una prova individuale dopo l'argento conquistato ai Mondiali di Catania nel 2011. Rimane ai piedi del podio invece Andrea Cassarà. Partito da numero 1 del tabellone, il campione del mondo in carica ha dapprima sconfitto per 15-9 l'ungherese Szeki e, nel tabellone dei 32, il coreano Kim per 15-14, non senza qualche difficoltà nel fronteggiare il tentativo di rimonta dell'asiatico. Nel turno dei 16 ha poi avuto ragione del coreano Heo per 15-6 ma, nel match valido per salire sul podio, Cassarà è uscito sconfitto per 15-14 dal confronto con il sorprendente ucraino Rostyslav Hertsyk.

Si sono invece fermati nel tabellone dei 32 sia Andrea Baldini che Giorgio Avola.