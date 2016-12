Scherma, Mondiali: Arianna Errigo medaglia d'oro nel fioretto

Trionfano i colori azzurri ai Mondiali di scherma di Budapest: Arianna Errigo è campionessa mondiale di fioretto. In finale la brianzola, argento a Londra 2012, ha battuto 15-8 la tedesca Caroline Golubytskyi, che aveva sconfitto in semifinale l'altra italiana in gara Elisa Di Francisca col parziale di 13-12. Solo medaglia di bronzo , dunque, per la campionessa olimpica e d'Europa in carica. Per la Errigo si tratta del primo titolo iridato.

Il fioretto azzurro non tradisce mai, c'è sempre un'italiana sul tetto del mondo. Ai Mondiali di Budapest 2013 tocca alla Errigo. Si tratta del suo primo oro individuale in un campionato del mondo per l'atleta di Monza, protagonista di un torneo dominato dal primo all'ultimo assalto: nei quarti era arrivato il successo contro Valentina Vezzali, in semifinale il successo sulla russa Deriglazova. In finale la Errigo ha preso subito il largo, non concedendo nulla alla tedesca che in semifinale era stato in grado di sconfiggere la campionessa olimpica in carica Elisa Di Francisca. La Errigo tornerà in pedana sabato per la prova a squadre con la Di Francisca, Valentina Vezzali e Carolina Erba.