Mondiali scherma: due medaglie Italia con Errigo e Di Francisca

L'Italia parte forte ai Mondiali di scherma a Budapest: subito due medaglie. Ancora da capire il metallo visto che, per ora, Elisa Di Francisca e Arianna Errigo sono solo in semifinale. Proprio quest'ultima ha battuto 15-8 nei quarti Valentina Vezzali. Out anche Carolina Erba, eliminata ai quarti dalla tedesca Carolin Golubytskyi, prossima avversaria della Di Francisca. Possibile la sfida tra le azzurre in finale per l'oro.