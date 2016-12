Mondiali scherma: azzurri ok, fuori solo Confalonieri

Seconda giornata dei Mondiali di scherma nel segno dell'Italia. A Budapest , nell'ultimo giorno delle qualificazioni, cinque azzurri hanno conquistato l'accesso alle fasi finali: Ilaria Bianco, Rossella Gregorio e Livia Stagni dritte al tabellone principale nella sciabola; stesso discorso per Enrico Garozzo e Matteo Tagliariol nella spada, fuori solo Diego Confalonieri. Domani dalle ore 8 fasi finali per sciabola maschile e fioretto femminile.

La prima qualificata della giornata è stata la Gregorio (4 vittorie su 5), poi è stato il turno della Bianco e della Stagni: decisive le loro vittorie negli assalti contro la canadese Page (15-11) e la rappresentante di Taipei Chen (15-12); già qualificata alle fasi finali come testa di serie Irene Vecchi. Per quanto riguarda la spada maschile, nessun problema per Garozzo (6 vittorie e 0 sconfitte) e Tagliariol (anche per lui 6 assalti su 6); Confalonieri è stato invece eliminato 15-12 dall'ucraino Sokolov. Già qualificati come teste di serie tutti i fiorettisti azzurri.

Queste, per quanto riguarda l'Italia, le gare in programma domani a Budapest: Fioretto femminile (dalle ore 8): Di Francisca-Camacho (Mex), Erba-Karamete (Tur), Vezzali-Varga (Hun), Errigo-Wang (Sin). Sciabola maschile (dalle ore 13.30): Occhiuzzi-Aiyenuro (Gbr), Samele-Keita (Sen), Berré-Yagodka (Ukr), Montano-Sun (Chn).