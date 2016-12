Tiro a volo, Cainero: doppio oro con il pancione

Doppia medaglia d'oro per Chiara Cainero agli Europei di tiro a volo . A Suhl, in Germania, l'azzurra al quinto mese di gravidanza ha scritto la storia dello skeet. Prima è salita sul gradino più alto del podio nella gara a squadra insieme alle compagne, Katiuscia Spada , tornata alle gare dopo aver partorito 10 mesi fa, e Diana Bacosi , anche lei madre di un bimbo di 4 anni. Poi ha battuto nella finale individuale la turca Cigdem Ozyaman.

Trascinata dalla Cainero, l'Italia si è imposta con il punteggio di 206/225, nuovo record del mondo. Sul podio, l'Inghilterra, seconda, e la Slovacchia, terza. In campo individuale, invece, Chiara ha avuto la meglio sulla Ozyaman per 14-12. Da segnalare anche il quinto posto della Spada. "Mio figlio nascerà già con la medaglia d'oro al collo, sono felicissima. Mentre sparavo sentivo muovere il bambino (che chiamerà Edoardo ndr) - ha dichiarato a caldo la tiratrice friulana - . E spero che abbia capito che stavo disputando la finale per l'oro. Neanche nel mio sogno più bello avrei sperato che mi succedesse una cosa del genere e ora posso dire che abbiamo vinto in due: non l'avrei mai immaginato. Ho chiesto al mio ct Andrea Benelli se non è il caso di fare anche i Mondiali tra un mese a Lima, ma lui mi ha risposto che il Perù è troppo lontano. Comunque grazie a tutti coloro che mi hanno trattata da atleta prima che da donna".