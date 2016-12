Mlb, Alex Rodriguez squalificato per 211 partite

Stangata doveva essere e stangata è stata. La Major Legaue Baseball ha usato la mano pesante contro Alex Rodriguez . La stella dei New York Yankees, che aveva ammesso l'uso di steroidi pur non risultando positivo ad alcun test, è stata squalificata per 211 gare: starà fuori sino al termine del 2014. Oltre a Rodriguez, sono stati fermati per 50 partite altri 12 giocatori impegnati nel campionato Mlb, tutti colpevoli di doping.

La terza base americana di origini domenicane è finito nella bufera dopo essere stato in cura presso la Clinica Biogenesis in Florida. Rodriguez è stato per ben tre volte Mvp della Lega nel 2003, nel 2005 e nel 2007, ma ora è costretto a fermarsi per l'intera prossima stagione. A-Rod ha già annunciato che farà ricorso, con il supporto dell'associazione dei giocatori, alla giustizia sportiva e questo gli consentirà di giocare con gli Yankees fino all'appello. Ma il Commissioner della Mlb, Bud Selig, lo ha messo in guardia: "Rodriguez ha cercato di violare il programma antidoping con un comportamento inteso a ostacolare e vanificare il lavoro delle indagini". Dal canto loro, gli Yankees non commentano, ma respingono le recenti dichiarazioni di Rodriguez, in base alle quali la squadra avrebbe collaborato con la lega per allontanarlo. "I New York Yankees non hanno in alcun modo indirizzato e/o assistito la lega nel dirigere le indagini; né hanno usato l'indagine come tentativo - afferma la franchigia in una nota - di evitare le loro responsabilità nei confronti del giocatore".

Come detto, altri 12 giocatori sono rimasti coinvolti ma, dopo il patteggiamento, sono riusciti a strappare uno sconto della pena. Tra questi anche tre All-Stars del calibro di Nelson Cruz dei Texas Rangers, Everth Cabrera dei San Diego Padres e Jhonny Peralta dei Detroit Tigers. Tutti loro saranno costretti a saltare le 50 partite della regular season, ma potranno tornare a giocare ai playoff.