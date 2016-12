Mondiali scherma: Montano e Vezzali alla fase finale

Il primo giorno dei Mondiali di scherma non riserva sorprese per i colori azzurri. A Budapest i quattro italiani impegnati nelle qualificazioni alla fase finale non hanno avuto problemi: Aldo Montano è stato il primo a scendere in pedana nella sciabola, poi è stata la volta di Valentina Vezzali nel fioretto e Mara Navarria e Francesca Quondamcarlo nella spada. Tutti qualificati con un'autorità che fa ben sperare.

Alle 9, di prima mattina, Aldo Montano ha regolato i suoi avversari vincendo sei assalti su sei: percorso netto per il livornese, che mercoledì mattina sarà in pedana contro il cinese Sun. Alle 12 è stata la volta di Valentina Vezzali, ad appena 83 giorni dal parto del secondogenito Andrea: la pluricampionessa olimpica ha ottenuto cinque successi su sei entrando così nel tabellone dei 64, dove affronterà l'ungherese Varga.

Infine alle 14.45, dopo un breve vlack-out elettrico, ha preso il via la fase a girone della spada femminile con l'argento europeo Quondamcarlo che ha collezionato 4 vittorie e 2 sconfitte mentre la neo mamma Mara Navarria ha subito una sola battuta d'arresto Il tabellone principale è previsto per giovedì 8 agosto.

Esentati dalla fase a gironi Diego Occhiuzzi, Luigi Samele ed Enrico Berré per la spada; Carolina Erba, Elisa Di Francisca ed Arianna Errigo per il fioretto; Rossella Fiamingo e Bianca Del Carretto nella spada. Domani in pedana, sempre nei gironi di qualificazione, Matteo Tagliariol, Enrico Garozzo e Diego Confalonieri per la spada; Ilaria Bianco, Rossella Gregorio e Livia Stagni per la sciabola femminile.