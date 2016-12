Europei di tiro a volo: Cainero al comando "in dolce attesa"

Chiara Cainero chiude al comando la prima giornata di gare dello skeet donne agli Europei di tiro a volo in corso a Suhl, in Germania. L'azzurra, oro a Pechino 2008, gareggia pur essendo al quinto mese di gravidanza. La "dolce attesa" non ha creato alcun problema alla Cainero che ha chiuso con l'ottimo punteggio di 47/50 dopo le prime due serie. Ora guida con la tedesca Wenzel, la slovacca Bartekova, la romena Mihalace e la polacca Jarmolinska.