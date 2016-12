Doping in Mlb: stangata in arrivo per Alex Rodriguez

E' in arrivo una pesante squalifica per Alex Rodriguez, asso dei New York Yankees e giocatore più pagato del baseball Mlb. Secondo quanto trapelato da Espn, A-Rod potrebbe essere sospeso fino al termine della stagione 2014 per l'uso di doping. Rodriguez è il nome più importante tra il nucleo uscito da un'inchiesta sull'uso di sostanze proibite legato alla clinica Biogenesis che avrebbe fornito gli steroidi agli atleti. Il terza base degli Yankees, che ha ammesso l'uso di steroidi tra il 2001 e il 2003, non è mai risultato positivo ad un controllo antidoping ed è pronto a battagliare in questa situazione. Se molti dei giocatori indagati sono intenzionati ad accettare la squalifica di 50 gare, Rodriguez non ci sta. A-Rod, che nel 2013 non ha ancora giocato una partita in Mlb ma sta recuperando dall'operazione all'anca nelle Leghe minori con la maglia dei Trenton Thunder, ha fatto sapere che si appellerà ad ogni grado di arbitrato dopo aver rifiutato un'offerta della Mlb secondo cui il giocatore non avrebbe ricevuto squalifiche a vita se A-Rod avesse accettato una pena superiore alle 50 gare di stop previste dal regolamento. Rodriguez rischia una squalifica molto lunga ma questo non lo spaventa: inoltre vorrà continuare a scendere in campo durante l'appello altrimenti perderà 34 milioni di dollari (25 dei quali solo nel 2014) del suo ricco contratto.