Mondiali nuoto: staffetta maschile sesta, squalificate le ragazze

La staffetta azzurra maschile chiude i Mondiali di nuoto di Barcellona finendo sesta (3:34.06) nella 4x100 mista . Mirco Di Tora (dorso), Fabio Scozzoli (rana), Matteo Rivolta (farfalla) e Marco Orsi (stile libero) sono finiti lontano dal podio. Oro alla Francia dopo la squalifica degli Stati Uniti per cambio irregolare. A podio Australia e Giappone. In mattinata delusione per le ragazze, con Federica Pellegrini (dorso), Lisa Fissneider (rana), Ilaria Bianchi (farfalla) e Erika Ferraioli (stile libero) squalificata per cambio irregolare.

Mattinata amara per gli azzurri nei 400 misti maschili: niente finale per Luca Marin e soprattutto Federico Turrini. Il toscano ha chiuso la sua prova in 4'15"96, decimo crono assoluto, ed è rimasto fuori dalla finale per 15 centesimi. Peggio il siciliano che non è andato oltre 4'17"71. "Era una batteria difficile, mi spiace stare fuori dalla finale per 2 decimi. Ce l'ho messa tutta, ero tranquillo, scoccia essere eliminato così", il commento di Turrini. Realista Marin: "Non bene. Fare 400 misti al mattino presto non è semplice. Se non ingrani fin da subito è difficile. Ci può stare non arrivare al massimo della forma". L'oro è andato al giapponese Daya Seto in 4'08"69. Argento allo statunitense Chase Kalisz (4'09"22), bronzo al brasiliano Thiago Pereira (4'09"48).

Non è andata meglio per i colori azzurri nei 400 misti femminili con Stefania Pirozzi che ha mancato l'accesso in finale. L'azzurra ha chiuso in 4'42"33, tredicesimo tempo assoluto. "Mi è mancata la rana. Sono contenta però perchè sono in continua crescita, questi Mondiali devono essere un punto di partenza", ha detto la Pirozzi. L'oro è stato vinto dall'ungherese Katinka Hosszu con il tempo di 4'30"41. Argento alla spagnola Mireia Belmonte Garcia (4'31"21) e bronzo alla statunitense Elizabeth Beisel, campionessa del mondo in carica e vicecampionessa olimpica (4'31"69).



Nelle altre gare Camille Lacourte ha vinto la medaglia d'oro dei 50 dorso. Il francese si è imposto in 24"42 davanti al connazionale Jeremy Stravius, argento in 24"54 a pari merito con lo statunitense Matt Grevers, campione olimpico e mondiale dei 100 dorso. Yuliya Efimova ha vinto l'oro nei 50 rana. La campionessa russa ha chiuso in 29"52 davanti alla lituana Ruta Meilutyte, argento in 29"59, e alla statunitense Jessica Hardy bronzo in 29"80. L'olandese Ranomi Kromowidjojo ha conquistato l'oro dei 50 stile libero con il tempo di 24"05. Argento all'australiana Cate Campbell (24"14), bronzo alla britannica Francesca Halsall (24"30).