Mondiali di scherma al via: l'Italia esordisce con Vezzali e Montano

Iniziano lunedì 5 agosto i Mondiali di scherma di Budapest. Le prime due giornate di gara saranno dedicate alle fasi di qualificazione delle prove di sciabola maschile, fioretto femminile e spada femminile. In pedana tutti gli atleti tranne quelli che occupano le prime sedici posizioni nel ranking mondiale, ammessi di diritto al tabellone principale in qualità di teste di serie. Per l'Italia ci sarà un debutto col botto. A salire subito in pedana, infatti, ci saranno Aldo Montano e Valentina Vezzali. Lo sciabolatore livornese, campione del mondo in carica, dopo avere saltato la stagione di Coppa del mondo per infortunio è scivolato oltre le prime sedici posizioni nel ranking e quindi dovrà affrontare la fase a gironi e il tabellone di qualificazione. La fiorettista jesina pluricampionessa olimpica, reduce dallo stop per maternità, è invece scesa dalla posizione numero 3 alla numero 22. L'ultima gara di lunedì, quella di spada femminile, vedrà impegnate nella fase di qualificazione ben tre azzurre: Bianca Del Carretto, Francesca Quondamcarlo e Mara Navarria.