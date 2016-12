Impresa Habana: più veloce di un Airbus in decollo

È il rugbista più veloce al mondo, non c'è dubbio, ma che potesse battere in velocità un aereo in decollo poteva sembrare roba da manicomio. E invece no, perché Bryan Habana, ala degli Spingboks e del Tolone, lo ha fatto davvero. In un video che impazza sul web, il sudafricano sfida un Airbus 380 e lo anticipa di netto sul traguardo. Una rivincita per Habana che nel 2007 perse una gara di velocità con Cetane. Che era un ghepardo della savana.