Tiro a volo: Jessica Rossi, oro europeo

La campionessa olimpica di Londra Jessica Rossi, 21 anni, ha vinto la gara di Fossa donne degli Europei di tiro a volo, conquistando il secondo titolo continentale individuale della sua carriera. In finale l'azzurra ha battuto per 11-10 la slovacca Zuzana Stefecekova. L'Italia ha conquistato anche il bronzo, grazie alla romana Federica Caporuscio che nella sfida per il terzo e il quarto posto ha superato per 12-10 la rappresentante di San Marino Alessandra Perilli.

Il trio azzurro (la terza tiratrice dell'Italia in gara è stata la ventenne Silvana Stanco) ha vinto anche l'oro nella gara a squadre con 214/225, record mondiale eguagliato, davanti a Russia (209) e Slovacchia (207).

"Ho battuto anche i nuovi regolamenti, che hanno introdotto i 'duelli' finali - ha detto la Rossi dopo la gara -. Sono felice per questo successo, ma adesso voglio subito concentrarmi sui Mondiali di Lima. Vorrei conquistare anche il titolo iridato".