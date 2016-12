Boxe in lutto: è morto Emile Griffith, grande rivale di Nino Benvenuti

Il mondo della boxe piange uno dei più brillanti interpreti della sua storia, grande antagonista del "nostro" Nino Benvenuti: Emile Griffith si è spento a 75 anni. Il pugile statunitense è morto all'ospedale di Hempstead, a Long Island, nello stato di New York. A dare la triste notizia è l'International Boxing Hall of Fame, che l'ha consacrato fra i più grandi di ogni tempo. Le lacrime di Benvenuti: "Ho perso un grande amico, anzi un fratello".

Griffith, nato nel 1938 nello stato delle Isole Vergini, conquistò il titolo mondiale dei pesi welter nel 1962: alla dodicesima ripresa mise al tappeto Benny "The Kid" Paret, pugile che morirà nove giorni dopo a causa delle lesioni al cervello procuratesi durante il match. Fu anche campione del mondo dei pesi medi, corona che gli fu tolta da Nino Benvenuti: sono passati alla storia i tre incontri sostenuti fra i due tra il 1967 e il 1968. "La sua morte è un dolore immenso - ha commentato Benvenuti - Non me l'aspettavo, è stato un grande avversario, un campione di correttezza. Ha dato un'immagine pulita alla boxe".