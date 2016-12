Mondiali, pallanuoto: Setterosa sconfitto 10-4 dall'Ungheria

Severa lezione per le azzurre della pallanuoto ai Mondiali di Barcellona. Il Setterosa esce sconfitto per 10-4 dal confronto con l'Ungheria in un match valido per il seconda giornata del gruppo D. Dopo la vittoria stentata contro il Kazakistan, dunque, brutta battuta d'arresto per le ragazze di Fabio Conti, annichilite sin dai primi minuti dalle forti magiare, principali candidate alla vittoria finale. Tra due giorni la sfida col Brasile.