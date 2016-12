Baseball: arrestato giocatore di Parma, era un narcotrafficante

A Parma lo conoscevano tutti come Marco Cesar Freita Da Silva, 39enne battitore portoghese di buon livello che nel 2012 era stato tesserato dalla Farma Crocetta, squadra della Serie A di baseball. Ma il suo vero nome è Eriberto Jimenez Melo, 35 anni, dominicano e ricercato dal 2008 in Gran Bretagna. L'accusa? Associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, reato per cui è stato condannato in contumacia a 25 anni di reclusione e che l'ha fatto finire nella lista dei 10 ricercati più importanti del Regno Unito.