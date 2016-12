Superbowl italiano: Parma domina Milano

Parma conquista il quarto superbowl consecutivo. A Ferrara i Panthers dominano la finale del campionato italiano di football americano, battendo i Milano Seaman per 51-28. Un trionfo che farà felice anche il celebre scrittore John Grisham che ha raccontanto le vicende della squadra emiliana in un suo romanzo di successo. Una vittoria che porta la firma di Tommaso Monardi, il quarterback di casa nostra di maggior successo, colui che a soli 23 anni sta guidando la formazione dominatrice delle ultime stagioni con la consapevolezza di un veterano.

Una sfida praticamente perfetta con 4 touchdown su passaggio e uno su corsa, ma soprattutto la capacità di ricacciare indietro i milanesi a ogni tentativo di rimonta. Un duello vinto contro l'americano Blake Bolles, ammirato anche dai Minnesota Vikings della Nfl, ma non all'altezza del rivale, nonostante i quattro passaggi in zona di meta proprio come il suo avversario. Malgrado la partita straordinaria di Monardi, il premio di miglior giocatore della partita è finito nelle mani di Alessandro Malpeli Avalli, running back dei Panthers, autore di una corsa da tochdown da 41 yards.