L'Italia chiude con l'oro del volley femminile

La decima e ultima giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo a Mersin, in Turchia, si conclude con la medaglia più brillante, dopo aver eguagliato sabato il record di ori in questa manifestazione in sedi estere (69), conquistati a Latakia 1987, mentre il primato assoluto appartiene a Bari 1973, dove gli azzurri ottengono ben 73 medaglie d'oro. Il bottino finale della spedizione azzurra è di 186 medaglie, nettamente più di tutte le altre nazioni partecipanti. Ai 70 ori vanno aggiunti i 52 argenti e i 64 bronzi. Il riconoscimento che vale il record arriva dal volley femminile , in finale le ragazze del ct Mencarelli superano per 3-1 (23-25, 25-22, 25-23, 25-21) le padrone di casa della Turchia guidate da Massimo Barbolini.

Nelle altre finali di giornata non arrivano medaglie per l'Italia, ma solo piazzamenti. Agnese Allegrini perde 2-0 in finale per il terzo posto contro la slovena Maja Tvrdy. Niente da fare neanche nella finale del concorso generale clavette e nastro di ginnastica ritmica, Federica Febbo e Julieta Cantaluppi non vanno oltre il quarto e il quinto posto, con i punteggi di 68,15 e 67, 783. L'oro va alla spagnola Carolina Rodriguez (69, 967). Per concludere, giunge la sconfitta nella finale per il bronzo di pallamano maschile contro la Turchia: azzurri sconfitti per 32-26, oro all'Egitto vittorioso contro la Croazia per 28-23.