Giochi del Mediterraneo, la penultima giornata con 6 ori per l'Italia

Il nono e penultimo giorno di gare ai Giochi del Mediterraneo in corso a Mersin, in Turchia, si conclude con un ricco bottino per i colori azzurri, sono 15 le medaglie conquistate , che portano il totale a 185, così distribuite: 69 ori, 52 argenti e 64 bronzi. Viene così eguagliato il record di medaglie d'oro in questa competizione che apparteneva all'edizione di Latakia 1987, ma che con le finali in programma domenica potrebbe anche essere superato.

Inizia con il piede sull'acceleratore per l'Italia. Arrivano due medaglie dalla mezza maratona: Valeria Straneo vince l'oro nella prova femminile mentre Ruggero Pertile deve accontentarsi dell'argento in quella maschile alle spalle del marocchino Baday. Sono addirittura tre, tutte d'argento, le medaglie da canoa&kayak: Manfredi Rizza è secondo nel K1 200 metri uomini, Norma Murabito è sul secondo gradino del podio nel K1 200 metri donne mentre il duo Crenna-Pra Floriani è secondo nel K2 200 metri uomini.

Tre medaglie giungono dal karate: oro per Stefano Maniscalco nella categoria +84 kg uomini, bronzo per Nello Maestri nella categoria -84 kg uomini e ancora bronzo per Greta Vitelli nella specialità +68 kg donne. Medaglia di bronzo nel tennis per Federica Di Sarra, che chiude al terzo posto nel singolare femminile, battendo la connazionale Anastasia Grymalska. Conquista l'oro Pasquale D'Alterio nelle bocce, categoria raffa individuale.

Arriva l'oro nella pallavolo maschile, successo per 3-2 sulla Tunisia. Il tennis tavolo è d'argento grazie a: Niagol Stoyanov, Marco Rech Daldosso e Mihai Bobocica.

Dall'atletica arriva il bronzo nel salto in lungo maschile, lo conquista Emanuele Catania, che saltando 7.92 metri chiude dietro i greci Tsatoumas (oro con 8.14) e Tsakonas (argento a 7.97). La giornata si conclude con il doppio oro nella staffetta 4x400 maschile (Matteo Galvan, Isalbet Juarez, Lorenzo Valentini e Michele Tricca) e femminile (Maria Benedicta Chigbolu, Maria Enrica Spacca, Maria Elena Bonfanti, Chiara Bazzoni).