Giochi del Mediterraneo: nuovo record per l'Italia

L'ottavo giorno di gare ai Giochi del Mediterraneo in corso a Mersin, in Turchia, è storico per l'Italia. In attesa di capire di che metallo saranno le medaglie provenienti della pallavolo (entrambe le squadre sono in finale) e le due dal tennis (singolo femminile, con due azzurre in finale per il terzo posto e una dal doppio femminile, in corsa per l'oro), la spedizione azzurra del 2013 è arrivata a quota 169 medaglie, sbriciolando il precedente primato di Atene 1991 quando si arrivò a 168 podi.

Parte subito forte la giornata azzurra grazie agli atleti del canottaggio: Sofia Campana conquista la medaglia d'argento nel K1 500, Mauro Crenna strappa un bronzo nel k1 1000. Ma la gioia più grande arriva da Albino Battelli e Nicola Ripamonti, che si aggiudicano la medaglia d'oro nel K2 1000.

La quarta medaglia arriva dal karate: Giorgia Gargano è di bronzo, nella categoria 50 kg. Il karate riserva ancora tante soddisfazione: Luca Maresca si prende la medaglia d'oro nei 60 kg, battendo in infale 7-6 l'egiziano Mohammed Alì. Altri tre bronzi, oltre a quello della Gargano: per Selene Guglielmi nei 55 kg, Laura Pasqua nei 61 kg e per Luigi Busà, nei 75 kg.

Ancora medaglie azzurre nel pomeriggio di Mersin: Marco De Nicolo si aggiudica la medaglia d'oro nella carabina 3 posizioni, con 451,7, piazzandosi davanti a Sauveplane (449,3). Si tratta della sua seconda medaglia personale, dopo l'argento conquistato nella carabina a terra. Un trionfo il beach volley femminile: la coppia formata da Marta Menegatti e Greta Cicolari conquista l'oro battendo in finale 2-0 (21-13-21-16) le greche Arvaniti e Karagkouni. Arriva anche il bronzo per il tandem formato da Daniela Gioria e Laura Giombini. Per loro successo per 2-0 (21-18 e 21-17) contro il duo sloveno composto da Fabian e Vodeb. Arrivano due medaglie anche dalle bocce, nella specialità tiro progressivo: negli uomini con Mauro Roggero, classe 1990, che ha conquistato l'argento e tra le donne il bronzo con Virginia Venturini.

Medaglia d'oro anche nel ciclismo: Nicola Ruffoni, bresciano classe '90 tesserato per il Team Colpack, ha vinto la prova in linea su strada davanti al francese Laporte e all'algerino Hanchi.

Pioggia di medaglie nell'atletica leggera. I 400 metri regalano gioie sia con gli uomini, con l'oro di Galvan, sia con le donne, con l'oro della Bazzoni e l'argento della Chigbolu. Bronzo per Nicola Vizzoni, veterano del lancio del martello. Doppietta azzurra nei 100 ostacoli donne con l'oro a Marzia Caravelli e l'argento a Veronica Borsi. Oro per entrambe le staffette: la 4x100 uomini con Collio, Manenti, Riparelli e Tumi, precede Grecia e Turchia; la 4x100 donne con Alloh, Draisci, Paoletta e Cattaneo, precede Cipro e Grecia. Doppietta nel salto con l'asta uomini: podio alto e medaglia d'oro per Giuseppe Gibilisco, bronzo per Giorgio Piantella. Due medaglie anche dai 5000 metri donne: Silvia Weissteiner è argento mentre Elena Romagnolo è bronzo, entrambe dietro la francese Bardelle.