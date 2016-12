Giochi del Mediterraneo: Giorgi d'oro nella marcia

Sono 13 le medaglie conquistate dall'Italia nella settima giornata dei Giochi del Mediterraneo in corso a Mersin, in Turchia. Sei arrivano dall'atletica: Ilenia Draisci confeziona uno sprint d'oro vincendo i 100 metri in 11"53. Oro anche per Eleonora Giorgi nella 20 chilometri di marcia. Silvano Chesani ha vinto la medaglia d'argento nel salto in alto, grazie al 2.28 che gli ha permesso di arrivare dietro solo al greco Baniotis (2.34). Bronzo per Michael Tumi nei 100 maschili (10"25), Manuela Gentili nei 400 ostacoli (55"89) e Tania Vincenzino nel lungo (6.38).