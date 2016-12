Giochi del Mediterraneo: altre 10 medaglie per l'Italia

La sesta giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo in corso a Mersin, in Turchia, si chiude con un ricco bottino per l'Italia. Sono 10 le medaglie conquistate , che portano il totale a 130, così distribuite: 46 ori, 39 argenti e 45 bronzi. Si apre con due argenti, li conquistano Marco De Nicolo nel tiro a segno, specialità carabina a terra da 50 metri e Antonino Barillà nel tiro a volo, specialità double trap.

Al via anche le finali di atletica leggera: dal martello ecco il bronzo per Silvia Salis con la misura di 62,52. Oro e bronzo anche nel salto triplo, vince Daniele Greco, terzo posto per Fabrizio Schembri. Altro argento conquistato è quello di Libania Grenot nei 200 metri donne, che chiude la sua gara al secondo posto.

Nel pugilato arrivano tre medaglie per i colori azzurri, oro per Fabio Turchi nella categoria 91 Kg e per Roberto Cammarelle nella +91 Kg, sconfitti rispettivamente in finale il croato Filipi e il turco Demirezen. Ecco anche l'argento per Vincenzo Picardi nei 52 Kg, l'italiano perde contro lo spagnolo La Nieve Linares.

L'ultima medaglia di giornata arriva dalla lotta libera, bronzo nei 96 Kg per Stefano Trapani, vittorioso nel ripescaggio contro il bosniaco Elvir Cosic.