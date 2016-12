Giochi del Mediterraneo: l'Italia nuota nell'oro

Altra giornata da ricordare per il nuoto italiano ai Giochi del Mediterraneo . La piscina di Mersin regala ben otto medaglie: quattro ori, un argento e tre bronzi. In totale i podi azzurri nella disciplina sono 50, un record: il precedente primato era di 47 e risaliva all'edizione dei Giochi del 1987 in Siria. Gli ori di giornata sono arrivati dalle due staffette miste 4X100 , da Stefania Pirozzi nei 200 farfalla e da Michela Guzzetti nei 50 rana.

A mettersi al collo l'argento è stato Andrea Toniato nei 50 rana; bronzo a Francesco Pavone nei 200 farfalla, Giulia De Ascentis nei 50 rana ed Emanuela Albenzi nei 200 farfalla.



Soddisfazione per l'Italia dal sollevamento pesi grazie a Carlotta Bruni, che nei 75 kg si è aggiudicata il bronzo nello strappo (91 kg). Festa azzurra anche nel tiro a segno: Francesco Bruno ha conquistato l'argento nella pistola 50 metri. Dal pugilato arrivano i bronzi di Fabio Introvaia (categoria -60 kg) e di Alfonso Di Russo (69 kg). Roberto Cammarelle (+91 kg), Vincenzo Picardi (52 kg) e Fabio Turchi (91 kg) volano in finale rispettivamente contro il turco Demirezen, lo spagnolo Linares e il croato Filipi: mercoledìi combatteranno per l'oro.



Finisce nel modo più amaro l'avventura della Nazionale azzurra di pallanuoto allenata da Alessandro Campagna, sconfitta 9-8 dalla Grecia nella finale per il bronzo. Brutte notizie anche dal calcio: gli azzurri di Gigi Di Biagio sono stati sconfitti per 3-0 dalla Bosnia Erzegovina. Mercoledì giocheranno la finale per il 7°-8° posto contro l'Albania.