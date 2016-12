Hockey, Nhl: trionfa Chicago, Boston ko nel finale

Chicago trionfa nella finale di Hockey Nhl battendo 3-2 Boston in trasferta in gara-6 e chiudendo così la serie sul 4-2. La Stanley Cup 2013 si decide nel finale con i Blackhawks che ribaltano il punteggio segnando due reti in 17" con Bickell e Bolland. A meno 1'16" dalla sirena, gli ospiti sfruttano l'uomo in più sul ghiaccio e mettono dentro il pareggio dopo una splendida combinazione tra Jonathan Toews e Bryan Bickell. Con il supplementare ormai in vista, Boston si scoraggia e dopo appena 17 secondi subisce la terza e decisiva segnatura con una conclusione dalla distanza di Michael Frolik respinta dal palo e ribadita in fondo alla rete da Dave Bolland.

Cala così il sipario sull'Nhl con la festa di Chicago che conquista la sua quinta Stanley Cup della storia. L'ultima successo risale alla stagione 2009-2010.